Brenntag Aktie
Marktkap. 7,3 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Neutral
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
51,18 €
|Abst. Kursziel*:
9,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
51,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,63%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|12:56
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|12:56
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|21.07.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG