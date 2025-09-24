DAX23.634 +0,4%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
MÄRKTE ASIEN/Abgaben - Neue US-Zölle belasten Pharma-Werte

26.09.25 09:25 Uhr
DOW JONES--Mit teils kräftigen Abgaben haben die asiatischen Börsen den letzten Handelstag der Woche beendet. Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Zoll-Konflikts mit den USA haben das Sentiment belastet. Dazu kamen erneut negative Vorgaben von der Wall Street. Grund war vor allem die weiter unklare Frage über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank. Dies rückte den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, in den Fokus, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

US-Präsident Trump hat auf eine Vielzahl von Produkten neue Zölle verhängt, die am 1. Oktober in Kraft treten sollen. Er kündigte unter anderem Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die USA an. Sollten Pharma-Hersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Aufschlägen ebenfalls ausgenommen, hieß es weiter. Ab Oktober will Trump zudem auf Möbel Zölle von 50 Prozent erheben. Auf große, schwere Lastwagen will der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängen.

In der Folge standen die Pharma-Werte in Asien unter Abgabedruck. So fielen Samsung Biologics um 2,2 Prozent und WuXi Biologics verloren in Hongkong 1,9 Prozent. Die Aktien von Daiichi Sankyo büßten in Tokio 2,0 Prozent ein.

Der von Präsident Trump vorgeschlagene Zoll auf Arzneimittelimporte dürfte nur begrenzte Auswirkungen auf chinesische Pharma- und Biotechfirmen haben, so die Analysten der Citi in einer Research Note. China habe im Jahr 2024 nur etwa 4 Prozent der US-Pharmaimporte ausgemacht, sagten die Analysten.

An den chinesischen Börsen verlor der Shanghai-Composite 0,7 Prozent und für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 0,9 Prozent nach unten. Der Kospi büßte dagegen 2,5 Prozent ein, belastet von Abgaben bei den schwergewichteten Werten aus dem Technologe-Bereich. Der Index verzeichnete damit den dritten Handelstag in Folge Abgaben, auf Wochensicht steht ein Minus von 1,7 Prozent zu Buche.

Vor allem Titel mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) standen unter Druck. Hier stiegen die Sorgen über eine mögliche Blase im Sektor, hieß es. Auslöser war die Nvidia-Investition in Höhe von 100 Milliarden Dollar in OpenAI. Dies veranlasste Investoren Gewinne bei den Technologieaktien mitnehmen, hieß es. So verloren in Seoul die Index-Schwergewichte Samsung Electronics 3,3 Prozent und SK Hynix x5,6 Prozent. Die Aktien des Nvidia-Zulieferers TSMC fielen in Taiwan um 1,5 Prozent. In China büßten die Aktien von Xiaomi, Alibaba und Tencent bis zu 7,2 Prozent ein.

Der Nikkei-225 verlor 0,9 Prozent auf 45.355 Punkte. Nur kurzzeitig stützten hier die Verbraucherpreise für den Großraum Tokio. Diese sind im September gegenüber dem Vorjahr weniger stark gestiegen sind als erwartet. Es erhöht die Erwartung, dass die Bank of Japan das aktuelle Zinsniveau beibehalten könnte, heißt es. Ein stärkeres Plus des Nikkei-225 verhinderten Abgaben bei Technologie- und Pharmawerten, so ein Beobachter.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.787,70 +0,2% +7,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.354,99 -0,9% +14,4% 08:30

Kospi (Seoul) 3.386,05 -2,5% +41,1% 08:30

Shanghai-Comp. 3.828,11 -0,7% +15,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.238,44 -0,9% +32,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1675 0,1 1,1659 1,1746 +13,3%

EUR/JPY 174,94 0,2 174,65 174,66 +7,2%

EUR/GBP 0,8742 -0,0 0,8743 0,8727 +5,5%

GBP/USD 1,3354 0,1 1,3340 1,3459 +7,5%

USD/JPY 149,84 0,0 149,78 148,70 -5,4%

USD/KRW 1.412,65 0,2 1.409,90 1.401,34 -4,8%

USD/CNY 7,1233 -0,0 7,1244 7,1143 -1,3%

USD/CNH 7,1436 -0,0 7,1449 7,1321 -2,7%

USD/HKD 7,7793 -0,0 7,7823 7,7769 +0,1%

AUD/USD 0,6531 -0,1 0,6539 0,6591 +6,4%

NZD/USD 0,5763 -0,1 0,5768 0,5820 +3,9%

BTC/USD 109.651,90 0,1 109.494,35 111.787,55 +20,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,49 64,40 +0,1% +0,09 -9,6%

Brent/ICE 69,48 69,42 +0,1% +0,06 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.744,43 3.748,83 -0,1% -4,40 +42,4%

Silber 45,09 45,175 -0,2% -0,08 +51,9%

Platin 1.331,56 1.314,88 +1,3% +16,68 +43,6%

Kupfer 4,78 4,76 +0,4% +0,02 +16,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 03:26 ET (07:26 GMT)

