Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagabend mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 165,23 USD.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:05 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 165,23 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 163,66 USD. Bei 167,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 723.769 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Bei einem Wert von 80,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,23 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Am 29.08.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 49,45 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus