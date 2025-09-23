DAX 23.601 +0,0%ESt50 5.468 -0,1%Top 10 Crypto 15,52 +1,8%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 95.548 +0,8%Euro 1,1773 -0,4%Öl 67,84 +0,1%Gold 3.773 +0,2%
DAX stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Brenntag Aktie

Marktkap. 7,25 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

09:46 Uhr
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche laut ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,06 €		 Abst. Kursziel*:
-5,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,92%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

09:46 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 Brenntag Neutral UBS AG
09.09.25 Brenntag Buy Warburg Research
20.08.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 Brenntag Buy Warburg Research
mehr Analysen

