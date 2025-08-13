Brenntag Aktie
Marktkap. 7,88 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten gezeigt, dass die europäischen Chemikalienhändler nicht so immun gegen zyklischen und strukturellen Druck seien wie ursprünglich gedacht, schrieb Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien zwar intakt. Udeshi bevorzugt diesbezüglich aber weiterhin IMCD, deren Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan steht. Brenntag werde hingegen stärker von den genannten Faktoren belastet und sei auch vergleichsweise unattraktiv bewertet./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
51,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
54,50 €
|Abst. Kursziel*:
-5,50%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
54,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,50%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
