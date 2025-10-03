DAX24.455 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,73 +0,6%Gold3.861 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Uniper Aktie News: Uniper büßt am Freitagvormittag ein

03.10.25 09:27 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper büßt am Freitagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 34,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
34,05 EUR 0,25 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 34,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 34,15 EUR. Bei 34,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133 Uniper-Aktien.

Am 04.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 37,84 Prozent niedriger. Bei 33,30 EUR fiel das Papier am 22.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 2,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Uniper veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

mehr Analysen