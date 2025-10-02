Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 33,95 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:02 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 33,95 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 33,95 EUR. Bei 33,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 8 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,70 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 39,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 1,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,233 EUR.
Uniper veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.
