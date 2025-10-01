Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Uniper

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 34,45 EUR ab.

Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr um 0,1 Prozent auf 34,45 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 34,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,60 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1.054 Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,68 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2025 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 3,34 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,233 EUR je Uniper-Aktie.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally