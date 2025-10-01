Uniper Aktie News: Uniper am Mittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 34,85 EUR.

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 34,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 34,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 446 Uniper-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,70 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2025 bei 33,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 4,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally