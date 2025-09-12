Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Uniper zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 34,95 EUR zu.

Das Papier von Uniper konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,95 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,45 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.751 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 55,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 59,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

