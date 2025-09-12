Uniper Aktie News: Uniper steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,70 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 34,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 34,70 EUR. Bei 34,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.516 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 55,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2025 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 4,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

