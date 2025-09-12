DAX23.542 -0,5%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.996 -0,3%Nas22.381 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,03 -0,1%Gold3.730 -0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper steigt am Nachmittag

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 34,70 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 34,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 34,70 EUR. Bei 34,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.516 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 55,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2025 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 4,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

