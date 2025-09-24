Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 34,00 EUR nach.

Um 09:02 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,00 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 34,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 152 Uniper-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2025 bei 33,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 2,06 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,233 EUR je Uniper-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 11,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

