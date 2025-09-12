Uniper Aktie News: Uniper schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 34,60 EUR.

Das Papier von Uniper konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 34,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 34,80 EUR. Bei 34,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.739 Uniper-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,88 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2025 bei 33,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 3,76 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

