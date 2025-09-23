DAX23.520 -0,4%ESt505.452 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.779 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittwochvormittag ins Minus

24.09.25 09:25 Uhr
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittwochvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 34,00 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 34,00 EUR nach. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 34,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 409 Uniper-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,88 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 39,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,06 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

