Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
Micron vermeldet Gewinnsprung. Covestro-Aktie klettert. Stellantis-Werke werden vorübergehend geschlossen. SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen. MAN weitet Busgeschäft mit Partnerschaft mit Aserbaidschan aus. Alibaba hat mehr Budget für KI angekündigt. Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk. Nordex liefert Turbinen nach Spanien.
Umfrage
Würden Sie bei der Bankberatung einer künstlichen Intelligenz vertrauen?