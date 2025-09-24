DAX23.407 -1,1%ESt505.421 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,12 +0,1%Gold3.752 +0,4%
Uniper im Blick

Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit positiven Vorzeichen

25.09.25 12:07 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Uniper zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 34,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
34,75 EUR 0,70 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 34,60 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,65 EUR aus. Mit einem Wert von 34,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.220 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 38,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

