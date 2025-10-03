Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 34,35 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:45 Uhr 0,4 Prozent auf 34,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 34,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 436 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 54,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,94 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,30 EUR am 22.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 3,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

