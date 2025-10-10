ANALYSE-FLASH: UBS senkt Brenntag auf 'Sell' - Ziel runter auf 45 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag (Brenntag SE) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt. Angesichts zunehmender Anzeichen einer schwachen Nachfrage in den Absatzmärkten und Überkapazitäten in der chemischen Industrie sieht Nicole Manion bis zum ersten Halbjahr 2026 Absatz- und Ergebnisrisiken für die Chemikalienhändler, wie sie in ihrer Neubewertung am Freitag schrieb. Deshalb senkte sie für Brenntag ihre Gewinnprognosen und liegt damit für die Jahre 2025 bis 2027 auch klar unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
