Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Mit Blick auf die einzelnen Sparten des Chemikalienhändlers habe der Geschäftsbereich Specialties enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Die Sparte Essentials hingegen habe die Markterwartung erfüllt./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

