NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Mit Blick auf die einzelnen Sparten des Chemikalienhändlers habe der Geschäftsbereich Specialties enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Die Sparte Essentials hingegen habe die Markterwartung erfüllt./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
-4,50%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
54,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,92%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
