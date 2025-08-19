Brenntag Aktie
Marktkap. 7,76 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 55 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe vor einer Woche schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Carl Raynsford in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Umsatzentwicklung hänge großteils am Geschäftszyklus der Chemiebranche - nach einigen Gewinnwarnungen aus diesem Bereich habe die Schwäche daher nicht überrascht. Er liege mit seiner Ergebnisschätzung (Ebita) für 2025 nun mehr im Rahmen der Konsensschätzungen sowie näher am unteren Ende der Unternehmenszielspanne./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,44 €
|Abst. Kursziel*:
-6,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,80%
|
Analyst Name:
Carl Raynsford
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
