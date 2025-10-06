DAX24.453 +0,3%Est505.642 -0,2%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto17,17 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.671 +1,2%Euro1,1695 -0,3%Öl65,16 +1,2%Gold3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursziel verdoppelt

Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt

06.10.25 13:36 Uhr
NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie schießt nach Analystenlob steil nach oben - auch Ballard Power und NEL ASA im Höhenflug | finanzen.net

Die Aktie des US-Wasserstoffkonzerns Plug Power hat am Freitag in den USA einen spektakulären Kurssprung hingelegt. Auch für Branchenkollegen geht es kräftig nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,30 EUR 0,37 EUR 12,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GALP Energia
16,85 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Plug Power Inc.
3,68 EUR 0,55 EUR 17,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Positive Analystenstudie beflügelt Plug Power-Aktie
• Leerverkäufer auf falschem Fuß erwischt
• Ballard Power-Aktie zieht im Fahrwasser ebenfalls an

Wer­bung

Um satte 34,63 Prozent nach oben auf 3,81 US-Dollar ging es am Freitag an der NASDAQ für die Aktie von Plug Power. Im vorbörslichen Handel am Montag setzen sich die Gewinne dann weiter fort und das Papier steigt um weitere 11,81 Prozent auf 4,26 US-Dollar.

Auslöser der Rally war vor allem eine deutlich positive Analystenbewertung: Das Investmenthaus H.C. Wainwright hob das Kursziel für die Aktie von 3 US-Dollar auf 7 US-Dollar an und bestätigte zugleich die Einstufung "Buy". Laut "TipRanks" ist dies nun das höchste Kursziel für die Plug Power-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für das Papier liegt mit 2,22 US-Dollar deutlich tiefer.
Wie das Analysehaus begründete, sieht man in Plug Power einen zentralen Profiteur des wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff. Analyst Amit Dayal betonte laut "Investing.com", dass die jüngsten Fortschritte bei Projekten und Partnerschaften, insbesondere im Bereich großtechnischer Elektrolyseure, das Vertrauen in die zukünftige Umsatzentwicklung deutlich stärken. Der Analyst verwies außerdem auf das Potenzial, dass Plug Power mittelfristig seine Profitabilität durch Kostensenkungen und steigende Produktionsvolumina verbessern könne.

Rückenwind durch Großprojekt in Portugal

Der Optimismus der Analysten fällt zeitlich mit konkreten Fortschritten im operativen Geschäft zusammen. So hatte Plug Power am 1. Oktober die Lieferung eines 10-Megawatt-GenElectrolyzer-Systems an das portugiesische Energieunternehmen GALP bekannt gegeben. Dieses System soll in einer Raffinerie in Sines eingesetzt werden und künftig bis zu 15.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren, wie aus einer Unternehmensmeldung hervorgeht. Das Projekt gilt als einer der größten industriellen Einsätze von Plug Powers Elektrolyse-Technologie in Europa und unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, in internationalen Märkten Fuß zu fassen.

Wer­bung

Die Aussicht auf ein erfolgreiches Referenzprojekt in Europa stärkt die Glaubwürdigkeit von Plug Powers Technologie. Laut "Barron's" erwarten Analysten, dass der Nachweis solcher großskaligen Anwendungen ein Schlüsselfaktor sein wird, um weitere Partner in der Industrie zu gewinnen und die Kapitalmärkte von der langfristigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells zu überzeugen.

Short Squeeze verstärkt Kursanstieg

Neben den fundamentalen Nachrichten spielte aber wohl auch der Marktmechanismus selbst eine Rolle bei dem kräftigen Kursanstieg zum Wochenausklang. Nach Daten von "Barron's" war ein signifikanter Anteil der Plug-Power-Aktien zuletzt geshortet - also von Investoren leerverkauft worden, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Der plötzliche Kurssprung zwang viele dieser Marktteilnehmer, ihre Positionen zu schließen, was den Anstieg durch Rückkäufe weiter beschleunigte. Dieses Phänomen, bekannt als Short Squeeze, kann in volatilen Wachstumsbranchen wie der Wasserstofftechnologie zu massiven Kursbewegungen führen.

Ballard Power-Aktie profitiert vom "Halo-Effekt"

Der Kurssprung bei Plug Power zog auch andere Aktien aus dem Wasserstoffsektor mit nach oben. Besonders deutlich reagierte der Anteilsschein von Ballard Power: Er zog am Freitag an der NASDAQ um 23 Prozent auf 3,53 US-Dollar an und legte nachbörslich um weitere 7,93 Prozent auf 3,8100 US-Dollar zu, während auch NEL ASA deutlich aus seiner Seitwärtsrange ausbricht und am Montag zeitweise satte 9,32 Prozent auf 2,46 NOK gewinnt. Eigene Nachrichten liegen weder für Ballard noch für NEL, Analysten führen die Bewegung vielmehr auf eine Sektorrotation zurück.

Wer­bung

Wie "Nasdaq.com" berichtet, würden viele Investoren Plug Power und Ballard Power als "verwandte Wetten" im Brennstoffzellenmarkt sehen. Positive Impulse bei einem der Unternehmen würden daher häufig auf den gesamten Sektor übertragen. Zwar kündigte Ballard an, auf der Messe Busworld ein neues Brennstoffzellenmodul zu präsentieren, doch dieses Ereignis allein gilt als zu gering, um den Kurssprung vollständig zu erklären. Vielmehr dürfte der Aufwärtstrend bei Plug Power einen sogenannten "Halo-Effekt" ausgelöst haben, der Ballard-Aktien im Fahrwasser mit nach oben zog.

Euphorie mit Fragezeichen

Doch trotz der aktuellen Euphorie bleibt Skepsis angebracht. Plug Power schreibt weiterhin Verluste, und die Umsetzung der ehrgeizigen Wachstumspläne hängt stark von Investitionen und regulatorischen Rahmenbedingungen ab. Auch die hohe Volatilität und das spekulative Interesse am Wasserstoffsektor bergen Risiken.

Gleichwohl ist das deutliche Signal von H.C. Wainwright ein Wendepunkt in der Marktstimmung. Nach einer langen Phase des Pessimismus sehen Anleger wieder Licht am Ende des Tunnels. Sollten die kommenden Quartale Fortschritte bei Produktion, Partnerschaften und Margen zeigen, könnte die jüngste Rally womöglich mehr als nur ein kurzfristiges Strohfeuer sein.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen