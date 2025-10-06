DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto16,74 -1,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.420 ±-0,0%Euro1,1715 -0,1%Öl65,43 +1,7%Gold3.931 +1,1%
Vorläufige Zahlen

Redcare Pharmacy-Aktie: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt

06.10.25 07:22 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt | finanzen.net

Nach erneut sehr starkem Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal hat die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ihre Jahresprognose bestätigt.

Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal um 25,2 Prozent auf 719 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Redcare Pharmacy hat sich vorgenommen, den Umsatz in diesem Jahr um wenigstens 25 Prozent zu steigern, wobei der Umsatz mit Arzneien auf Rezept (Rx) in Deutschland mehr als 500 Millionen Euro erreichen soll.

"Das Wachstum bleibt profitabel und cash-generativ, mit einem soliden EBITDA im dritten Quartal", sagte CEO Olaf Heinrich. "Damit liegt unsere Ergebnismarge im Neunmonatszeitraum bereits innerhalb der prognostizierten Spanne von 2 bis 2,5 Prozent für das Gesamtjahr."

Im dritten Quartal verbuchte Redcare Rx-Umsätze in Deutschland von 126 Millionen Euro, ein Plus von 82 Prozent. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Einnahmen in diesem Teilgeschäft auf 348 Millionen Euro, das sind 122 Prozent mehr als im Vorjahr.

Insgesamt sind die Einnahmen seit Jahresbeginn um 27 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro gewachsen und die Zahl der aktiven Kunden um 0,2 auf 13,7 Millionen. Redcare Pharmacy ist in sieben europäischen Ländern aktiv, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlanden und die Schweiz.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Bildquellen: Redcare Pharmacy

mehr Analysen