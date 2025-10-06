Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 53,12 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,12 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 52,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.386 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 22,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR. Abschläge von 6,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 59,31 EUR.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie