So bewegt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Nachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 53,04 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 53,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 53,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,88 EUR. Zuletzt wechselten 66.740 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,56 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,49 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,31 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

