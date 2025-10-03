Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Nachmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 53,04 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 53,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 53,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,88 EUR. Zuletzt wechselten 66.740 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,56 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,49 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,31 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.
Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie
Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen