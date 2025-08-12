Brenntag Aktie
Marktkap. 8,01 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebita) nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für das zweite Quartal berichtete Gewinn je Aktie sei wesentlich niedriger als von ihm gedacht wegen einer Wertberichtigung./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
51,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
-7,21%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
54,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,99%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
