Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 53,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 53,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 53,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,24 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 67.309 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 49,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,42 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,31 EUR aus.

Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,61 EUR je Aktie.

