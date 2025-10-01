Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 51,10 EUR.
Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 51,10 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,10 EUR. Mit einem Wert von 50,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.685 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,48 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 49,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,94 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,31 EUR.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
