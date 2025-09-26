Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 51,06 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 51,36 EUR. Bei 51,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 31.902 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 34,59 Prozent Luft nach oben. Bei 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,31 EUR an.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,61 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

