Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 50,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 51,08 EUR. Bei 49,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.620 Brenntag SE-Aktien.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2025 auf bis zu 49,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,65 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,31 EUR an.
Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,61 EUR im Jahr 2025 aus.
