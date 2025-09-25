Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Brenntag SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 49,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.142 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 37,58 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,56 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,61 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

