Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 50,78 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 50,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 51,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 155.812 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,11 Prozent niedriger. Am 25.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 2,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,65 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,31 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

