Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 50,90 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 50,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,86 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.458 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 35,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2025 (49,65 EUR). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 2,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,65 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,56 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,52 EUR im Jahr 2029 aus.

