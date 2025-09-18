Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 50,34 EUR abwärts.
Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 50,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.357 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,65 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 60,56 EUR.
Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.
