Avanti Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
25.09.25 06:35 Uhr
Avanti Gold stellte am 23.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
