Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Mittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 49,96 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 49,96 EUR ab. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,66 EUR. Bisher wurden heute 54.078 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,71 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,56 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,65 EUR im Jahr 2025 aus.

