Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Mittwochvormittag ausgebremst

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 50,40 EUR ab.

Um 09:04 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 50,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.629 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,35 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 49,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren

Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Keine technische Unterstützung in Sicht