Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 49,98 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 49,98 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,73 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.025 Brenntag SE-Aktien.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,49 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,65 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,66 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,65 EUR je Brenntag SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 60,56 EUR.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 5,52 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

