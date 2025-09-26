Aktien Schweiz fester - Index-Schwergewichte gesucht

DOW JONES--Mit Gewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die Aufschläge bei den defensiven Index-Schwergewichten stützten das Sentiment, die sich von den leichten Abgaben zum Wochenschluss erholten. Der drohende "Shutdown" in den USA belastete kaum. Im anhaltenden Haushaltsstreit wird in letzter Minute mit einer Einigung gerechnet. Die Zeit dafür wird allerdings knapp, sonst droht am 1. Oktober ein Stillstand von US-Behörden. In der Vergangenheit einigten sich Demokraten und Republikaner schon des Öfteren in letzter Minute.

Die Zinssenkungshoffnungen in den USA sind weiter intakt nach den zuletzt überwiegend robust ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Derweil richten sich die Blicke schon auf den kommenden Freitag, nachdem am vergangenen Freitag mit Spannung erwartete Inflationsdaten keine Impulse setzten. Dann werden die Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht. Die US-Notenbank gewichtete zuletzt bei ihrer Zinssenkung Schwächesignale vom Arbeitsmarkt stärker als die weiter zu hohe Inflation.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.007 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,12 (zuvor: 14,97) Millionen Aktien.

Für die Novartis-Aktie ging es um 0,9 Prozent nach oben. Der Konzern gab bekannt, dass er in den USA eine Plattform für den Direktverkauf an Patienten einführt, um eine vergünstigte Version seines Medikaments Cosentyx zu verkaufen. Damit reiht sich das Unternehmen in die Liste großer Pharma-Konzerne ein, die ihre Preise vor dem Ablauf der Frist der Trump-Regierung senken. Zudem hat Novartis ein Übernahmegebot für Tourmaline Bio gestartet. Das Angebot läuft bis zum 27. Oktober.

Die Aktien von Roche stiegen um 0,8 Prozent. Die Pharma-Werte trotzen damit weiter den neuen US-Zollplänen. US-Präsident Trump will ab dem 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika erheben - es sei denn, ein Unternehmen baut seine Pharmaproduktionsstätte in den USA. Nestle verteuerten sich um 2,4 Prozent.

Ebenfalls deutlicher fielen die Kursgewinne bei Richemont (+1,2%), Sika (+1,7%) und Swiss Life (+1,4%) aus.

September 29, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)