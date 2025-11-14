Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Index im Blick

Am Freitag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent höher bei 25.079,74 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,34 Prozent auf 24.658,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24.993,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.534,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.198,93 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,33 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.579,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23.832,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20.896,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,57 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 5,37 Prozent auf 249,67 USD), Workday (+ 3,20 Prozent auf 230,64 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,14 Prozent auf 22,84 USD), Diamondback Energy (+ 2,87 Prozent auf 148,53 USD) und Baker Hughes (+ 2,76 Prozent auf 48,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-4,41 Prozent auf 199,35 USD), JDcom (-4,07 Prozent auf 29,46 USD), Netflix (-3,22 Prozent auf 1.117,02 USD), PDD (-3,16 Prozent auf 130,22 USD) und PayPal (-3,03 Prozent auf 55,31 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26.503.812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,048 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

