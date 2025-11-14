DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,67 -2,4%Nas22.946 +0,3%Bitcoin82.074 -4,3%Euro1,1617 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.096 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

14.11.25 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester | finanzen.net

Am Freitag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
40,41 EUR -0,33 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
175,36 EUR -0,34 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
124,30 EUR -0,64 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,80 EUR -0,20 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
217,65 EUR 15,15 EUR 7,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
965,40 EUR -25,90 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,44 EUR 2,16 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
54,50 EUR -1,94 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
113,50 EUR -3,50 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
171,05 EUR -8,05 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,50 EUR -0,04 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
19,70 EUR 0,97 EUR 5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
189,98 EUR -2,48 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.048,8 PKT 55,3 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent höher bei 25.079,74 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,34 Prozent auf 24.658,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24.993,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.534,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.198,93 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,33 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.579,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23.832,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20.896,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,57 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 5,37 Prozent auf 249,67 USD), Workday (+ 3,20 Prozent auf 230,64 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,14 Prozent auf 22,84 USD), Diamondback Energy (+ 2,87 Prozent auf 148,53 USD) und Baker Hughes (+ 2,76 Prozent auf 48,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-4,41 Prozent auf 199,35 USD), JDcom (-4,07 Prozent auf 29,46 USD), Netflix (-3,22 Prozent auf 1.117,02 USD), PDD (-3,16 Prozent auf 130,22 USD) und PayPal (-3,03 Prozent auf 55,31 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 26.503.812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,048 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Baker Hughes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baker Hughes

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baker Hughes

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen