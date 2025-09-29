DAX23.689 -0,2%ESt505.487 -0,4%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1749 +0,2%Öl67,17 -0,7%Gold3.829 -0,1%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag verlustreich

30.09.25 09:26 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,08 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,18 EUR -0,20 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 50,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.126 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,22 Prozent. Am 25.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 59,31 EUR angegeben.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Brenntag SE

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

