Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,08 EUR ab.

Um 09:04 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 50,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.126 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,22 Prozent. Am 25.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 59,31 EUR angegeben.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

