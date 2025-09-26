Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 50,86 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 50,86 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,02 EUR aus. Bei 51,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.360 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2025 (49,60 EUR). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 2,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,31 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,61 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

