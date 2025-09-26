DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Einstufung bleibt

Daimler Truck-Aktie etwas fester: JPMorgan senkt Kursziel

29.09.25 11:12 Uhr
Daimler Truck-Aktie höher: JPMorgan senkt Kursziel - diese US-Gefahren bremsen den Lkw-Riesen aus! | finanzen.net

JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck gesenkt, aber die Einstufung beibehalten, da Analysten wegen US-Zöllen und der Schwäche im US-Güterverkehr vorsichtiger sind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
36,01 EUR 0,23 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt.

Die Daimler Truck-Aktie bewegt sich danach via XETRA zeitweise 0,22 Prozent höher bei 35,97 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

