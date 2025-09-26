Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Brenntag SE

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 50,32 EUR nach.

Um 15:50 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 50,32 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 50,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.879 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 1,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,31 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,61 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs die Brenntag-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr bedeutet

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung