Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 52,02 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 52,02 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 52,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.195 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. 32,10 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,65 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 59,31 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

