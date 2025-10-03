DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.332 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +0,9%Nas22.715 -0,6%Bitcoin103.774 +0,9%Euro1,1732 +0,1%Öl64,78 +0,7%Gold3.882 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Höhere Strompreise - Wainwright erhöht Kursziel für Plug Power enorm - Aktie beflügelt Höhere Strompreise - Wainwright erhöht Kursziel für Plug Power enorm - Aktie beflügelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertzuwachs oder -verlust?

So lohnend wäre ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren gewesen

03.10.25 19:43 Uhr
So lohnend wäre ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren gewesen | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen Chainlink-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
22,3224 USD -0,4248 USD -1,87%
Charts|News

Am 02.10.2022 notierte Chainlink bei 7,142 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 14,00 Chainlink im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 318,52 USD, da sich der Wert von Chainlink am 02.10.2025 auf 22,75 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 218,52 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 10,24 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com