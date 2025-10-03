So lohnend wäre ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Wertzuwachs oder -verlust?

Das wäre der Verdienst eines frühen Chainlink-Investments gewesen.

Am 02.10.2022 notierte Chainlink bei 7,142 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 14,00 Chainlink im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 318,52 USD, da sich der Wert von Chainlink am 02.10.2025 auf 22,75 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 218,52 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 10,24 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net