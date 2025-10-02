Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Brenntag SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 52,64 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 52,64 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,74 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 6.665 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,60 EUR am 25.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 5,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,31 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,61 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

