DAX24.301 +0,8%Est505.635 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,35 -0,1%Gold3.867 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Wolfspeed A41JEH Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Brenntag SE im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

02.10.25 09:29 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 52,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
52,74 EUR 0,96 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 52,64 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,74 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 6.665 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,60 EUR am 25.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 5,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,31 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,61 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs die Brenntag-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen