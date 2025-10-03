DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.333 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +0,9%Nas22.720 -0,6%Bitcoin103.774 +0,9%Euro1,1732 +0,1%Öl64,78 +0,7%Gold3.882 +0,7%
So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren

03.10.25 19:43 Uhr
Bei einer frühen Investition in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000016 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 61.462.815,00 SHIBA INU im Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 02.10.2025 gerechnet (0,000013 USD), wäre das Investment nun 776,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,37 Prozent verkleinert.

Am 22.06.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000011 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 0,000033 USD.

Redaktion finanzen.net

