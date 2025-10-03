Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,06 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 53,06 EUR zu. Bei 53,08 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 52,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.836 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 22,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 49,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 59,31 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,61 EUR im Jahr 2025 aus.

