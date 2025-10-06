Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 52,66 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 52,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 52,66 EUR. Bei 53,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 46.769 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 30,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,31 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,61 EUR je Aktie.

