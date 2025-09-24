DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

08:31 Uhr
Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Akzo Nobel sei in der Vergangenheit zögerlich bei Veränderungen im Portfolio und der Monetarisierung von Aktivitäten zur Maximierung der Anlegerausschüttungen gewesen. Mit dem Einstieg des aktivistischen Finanzinvestors Cevian, der vom Konzernchef offenbar begrüßt worden sei, könnte sich das aber ändern. Gleichzeitig gebe es jedoch operative und rechtliche Herausforderungen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:31 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
24.10.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
23.10.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
dpa-afx Cevian-Einstieg treibt Akzo Nobel-Aktie nach oben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie mit schwachem Start - Quartal enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Akzo Nobel von 'Sell' auf 'Buy'
